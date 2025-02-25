Разбойное нападение в Черкасской области: злоумышленники ограбили участника АТО

фото: Национальная полиция

В Черкасской области полицейские за разбойное нападение на участника боевых действий АТО задержали троих мужчин. Им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Событие произошло 20 февраля в одном из частных домов в городе Смела.

В дом 39-летнего местного жителя ворвались трое мужчин, применили физическую силу к хозяину и, угрожая ему расправой, забрали технику, одежду, мобильные телефоны, документы, а также удостоверения УБД и другие вещи.

Полицейские разыскали нападавших через несколько часов.

У злоумышленников во время обыска полицейские изъяли часть похищенных вещей, принадлежащих потерпевшему.

Подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

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