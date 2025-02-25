Разбойное нападение в Черкасской области: злоумышленники ограбили участника АТО
В Черкасской области полицейские за разбойное нападение на участника боевых действий АТО задержали троих мужчин. Им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Событие произошло 20 февраля в одном из частных домов в городе Смела.
В дом 39-летнего местного жителя ворвались трое мужчин, применили физическую силу к хозяину и, угрожая ему расправой, забрали технику, одежду, мобильные телефоны, документы, а также удостоверения УБД и другие вещи.
Полицейские разыскали нападавших через несколько часов.
У злоумышленников во время обыска полицейские изъяли часть похищенных вещей, принадлежащих потерпевшему.
Подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается.
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