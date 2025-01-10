У Черкаській області знищили чотири російських БпЛА

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В ніч з 9 на 10 січня у небі над Черкаською областю українські сили Протиповітряної оборони (ППО) знищили чотири ворожі безпілотники

Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець, передає RegioNews.

"За попередніми даними, в межах області знищено чотири ворожих БпЛА. Звернень до екстрених служб щодо травмованих чи пошкодження майна не було", – розповів очільник області.

Ігор Табурець нагадав, що зараз в області по-новому працює система оповіщення. Зокрема, у разі небезпеки через ворожі дрони буде диференціація по районах: сигнал "Повітряна тривога" отримуватиме певний район, де фіксується ціль чи є потенційна загроза, зокрема від роботи засобів ППО.

У разі ракетної небезпеки усе залишається без змін. Тобто в усій області одночасно оголошуватиметься повітряна тривога.

Нагадаємо, в ніч на 9 січня російська армія випустила по Україні 70 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 46 ворожих дронів, ще 24 – були локаційно втрачені.