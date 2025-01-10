В Черкасской области уничтожили четыре российских БпЛА

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В ночь с 9 на 10 января в небе над Черкасской областью украинские силы Противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре вражеских беспилотника

Об этом сообщил начальник Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец, передает RegioNews .

"По предварительным данным, в пределах области уничтожены четыре вражеских БпЛА. Обращений в экстренные службы по травмированию или повреждению имущества не было", - рассказал глава области.

Игорь Табурец напомнил, что сейчас в области по-новому работает система оповещения. В частности, в случае опасности из-за вражеских дронов будет дифференциация по районам: сигнал "Воздушная тревога" будет получать определенный район, где фиксируется цель или есть потенциальная угроза, в частности, от работы средств ПВО.

При ракетной опасности все остается без изменений. То есть во всей области будет одновременно объявляться воздушная тревога.

Напомним, в ночь на 9 января российская армия выпустила по Украине 70 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 46 вражеских дронов, еще 24 были локационно потеряны.