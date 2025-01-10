Росіяни за добу понад 500 разів вдарили по Запорізькій області
Впродовж 9 січня окупанти завдали 527 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
- Ворог здійснив 2 авіаційні удари по Темирівці.
- 355 БпЛА різної модифікації атакували Степногірськ, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку.
- 4 обстріли із РСЗВ накрили Щербаки та Новоданилівку.
- 166 артударів завдано по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівки.
Надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На щастя, мирні жителі не постраждали.
Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Запоріжжю, який росіяни здійснили вдень 8 січня, зросла до 122 людей.
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
Негода в Україні: у восьми областях оголосили "жовтий" рівень небезпеки
10 січня 2025, 10:20Росіяни атакували дронами Семенівку на Чернігівщині: виникли пожежі, поранена жінка
10 січня 2025, 10:18Сили ППО збили 33 російські безпілотники, ще 34 – локаційно втрачені
10 січня 2025, 09:50На Львівщині під час проходження ВЛК у чоловіка стався напад епілепсії
10 січня 2025, 09:10На одній із підстанцій Києва сталася серйозна аварія, – ДТЕК
10 січня 2025, 08:55Російська армія втратила в Україні ще понад 1800 військових
10 січня 2025, 08:43Росіяни атакували безпілотником Миколаїв: є поранений
10 січня 2025, 08:28Атака "шахедів": у Києві уламки дрона впали на багатоповерхівку
10 січня 2025, 08:13Автобус з дітьми перекинувся: на Хмельниччині судитимуть водія, який скоїв смертельну ДТП
10 січня 2025, 07:41
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
В Києві все буде "Благоустрій"
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Всі блоги »