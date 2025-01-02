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02 января 2025, 15:00

В Черкассах женщина украла елку из могилы военного

02 января 2025, 15:00
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фото: Нацполиция
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В Черкассах за кражу елки из могилы военного задержали уроженку Луганской области. Инцидент произошел 31 декабря. Женщине сообщили о подозрении в поругании над могилой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Черкасской области.

В тот день к правоохранителям обратилась жительница Черкасс, заявив о похищении елки из могилы ее мужа, похороненного на Аллее Героев.

Оперативники быстро установили личность подозреваемой. Ею оказалась 48-летняя уроженка Луганской области, признавшаяся в содеянном.

"В настоящее время полицейские проверяют женщину на причастность к совершению и других имущественных преступлений на территории города Черкассы", – говорится в сообщении.

Следователи сообщили фигурантке о подозрении в поругании над могилой или местом захоронения.

В настоящее время задержанная находится в изоляторе временного содержания. В случае доказательства вины женщине грозит до трех лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Ранее полиция задержала мужчину, повредившего могилу военного на кладбище в Винницком районе.

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