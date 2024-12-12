фото: поліція

Поліція затримала чоловіка, який пошкодив могилу військового на кладовищі у Вінницькому районі

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Злочин стався 8 грудня. Пошкоджену могилу виявив брат загиблого бійця.

Правоохоронці розшукали вандала – ним виявився 30-річний місцевий житель. Чоловік зізнався, що перебуваючи напідпитку він прийшов до могили свого товариша й зірвав його фото з хреста та викинув статуетку янгола.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Чоловіку загрожує до 5 років тюрми. Вирішується питання про оголошення йому підозри.

Зазначається, що чоловік раніше потрапляв в поле зору поліції, а наразі у суді перебувають на розгляді матеріали кримінального провадження, в якому його обвинувачують у нанесені травм середньої тяжкості.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Ворожбі на Сумщині жінка пошкодила 27 пам’ятників на міському кладовищі. За скоєне на неї чекає кримінальна відповідальність.