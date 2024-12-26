Мер Черкас Бондаренко отримав церковний орден

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Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Відзнаку Анатолію Бондаренку вручив митрополит Черкаський і Чигиринський Іоан під час різдвяної служби у Свято-Михайлівському кафедральному гарнізонному соборі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутати Черкаської міської ради проголосували за премії та надбавки для мера Бондаренка. У 2025 році він отримуватиме заробітну плату, яка складатиме втричі більше від його посадового окладу.

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