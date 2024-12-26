Мер Черкас Бондаренко отримав церковний орден
Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко отримав орден святого Архістратига Михаїла І ступеня
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.
Відзнаку Анатолію Бондаренку вручив митрополит Черкаський і Чигиринський Іоан під час різдвяної служби у Свято-Михайлівському кафедральному гарнізонному соборі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутати Черкаської міської ради проголосували за премії та надбавки для мера Бондаренка. У 2025 році він отримуватиме заробітну плату, яка складатиме втричі більше від його посадового окладу.
Читайте також: Квиток у космос, годинники по мільйону гривень і сотні тисяч доларів "під подушкою": що декларують мери міст
Житель Черкас влаштував стрілянину по багатоповерхівці після сварки з колишньоюВсі новини »
21 грудня 2024, 12:37Депутати Черкаської міської ради проголосували за премії та надбавки для мера Бондаренка
12 грудня 2024, 14:21Зеленський позбавив державних нагород зрадників України – у списку 34 прізвища
22 листопада 2024, 11:33
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
На Харківщині посилять фортифікації двох міст: створюється кругова оборона
26 грудня 2024, 21:18Кличко розповів, скільки багатоповерхівок у Києві були пошкоджені обстрілами за час війни
26 грудня 2024, 20:44"Безмежна корупція": Зеркаль розповіла, як чеський бізнес безуспішно намагався зайти в Полтаву
26 грудня 2024, 20:06Скандального ексвійськкома Борисова знову відправили у СІЗО
26 грудня 2024, 19:43На Сумщині внаслідок масованого обстрілу загинув цивільний чоловік
26 грудня 2024, 19:15Колишнього голову одеського УДАРу, якого спіймали на хабарі, взяли під арешт
26 грудня 2024, 19:07Експосадовці столичного КП отримали підозри за привласнення 9 млн грн
26 грудня 2024, 18:39На Дніпропетровщині викрили шахрая, який заробив 100 тис. грн на продажі неіснуючих дров
26 грудня 2024, 18:1211 років за зраду: в Миколаєві на нари відправили поплічника РФ
26 грудня 2024, 18:01
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Всі блоги »