У Львові в новорічну ніч біля Оперного театру побилися молодики

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Інцидент стався у новорічну ніч, 1 січня, на проспекті Свободи в центрі Львова. Учасників бійки затримали

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у Львівській області.

Виявилося, що між кількома молодими чоловіками поблизу Оперного театру виникла сутичка. Бійку помітили поліцейські, які патрулювали місто. Учасників конфлікту доставили в територіальний підрозділ поліції.

"Ними виявились львів’яни віком від 19 до 28 років", — йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

Нагадаємо, в місті Ковель Волинської області під час затримання хулігана виникла бійка за участю патрульних.