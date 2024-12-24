На Львівщині чоловік до смерті забив рідну матір

Фото: прес-служба ГУНП у Львівській області

У місті Новий Розділ Львівської області чоловік під час сімейного конфлікту до смерті побив свою матір, після чого втік.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Львівській області, інформує RegioNews.

За інформацією поліції, 19 грудня на номер 102 звернулась жителька міста Новий Розділ, яка знайшла тіло своєї 58-річної матері без ознак життя у її квартирі.

Правоохоронці виявили на тілі загиблої численні тілесні ушкодження, які, на думку поліції, й стали причиною смерті.

Згодом з’ясувалось, що до смерті жінки причетний її 34-річний син. Було встановлено, що 17 грудня між чоловіком та його матір’ю виник конфлікт, під час якого він жорстоко побив жінку.

Оскаженілий "синок" бив свою матінку руками і ногами по голові та інших частинах тіла. Від отриманих травм бідна жінка померла наступного дня, а її "син" втік.

Наразі поліцейські повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченої частини 2 статті 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). За вбивство рідної матері йому загрожує до 10 років тюрми.

Раніше повідомлялося, що у жовтні 2023 року 52-річний житель Запоріжжя до смерті забив молотком своїх матір та вітчима.