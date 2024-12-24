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Правоохоронці викрили у Запоріжжі місцеву жительку, яка з метою заволодіння заощадженнями ексчоловіка замовила його вбивство та двох його родичів

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Жінка після "невдалого", на її думку, розлучення вирішила покращити свій майновий стан за рахунок свого колишнього чоловіка – військового, звільненого з лав ЗСУ через важке поранення. Вона підшукала людину, яка за винагороду погодилась його вбити та забрати гроші.

Жінка проінформувала "кілера" щодо адреси проживання, маршрутів пересування містом, а також місця, де він зберігає 30 млн грн готівкою. Половину від цією суми пообіцяла в якості плати за виконану "послугу". За розробленим нею планом після вбивства чоловіка виконавець злочину повинен був "ліквідувати" зайвих претендентів "на її гроші" – рідних чоловіка.

Злочинні наміри дружини були своєчасно викриті правоохоронцями, "кілер" від початку зустрічі з нею співпрацював з прокуратурою та поліцією.

У грудні правоохоронці організували імітацію вбивства ексчоловіка та його брата. Виконання вбивства їхньої матері за домовленістю "кілера" із замовницею було відкладено на потім.

Жінці оголосили підозру. Наразі вона перебуває під вартою.

Нагадаємо, у Харкові 22-річного хлопця засудили до довічного ув’язнення за вбивство чотирьох людей, серед них — його 10-річна сестра. Трьох жертв зловмисник зарізав, ще одну людину він збив на смерть на "зебрі", коли намагався втекти на викраденому авто.