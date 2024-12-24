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24 декабря 2024, 17:03

Убийство тренера в Черкасской области: правоохранители задержали подозреваемого

24 декабря 2024, 17:03
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фото: полиция
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По подозрению в убийстве тренера задержали 30-летнего жителя Христиновки Черкасской области. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Черкасской области.

Убийство произошло 13 декабря - в тот вечер в переулке обнаружили сильно избитого 54-летнего спортивного тренера. Он также занимался операциями по обмену валют. Потерпевший не успел рассказать, что с ним случилось. Он скончался в реанимации.

В рамках расследования стражи порядка опросили более 1000 человек, пошагово проработали каждый двор, дом, улицу и переулок. Подробно анализировали видео с приватных камер наблюдения.

По результатам этих следственных действий полицейские задержали 30-летнего местного жителя. Во время обыска в его квартире была найдена и изъята часть денежных средств, которые он, вероятно, украл у жертвы и еще не успел потратить.

"При допросе мужчина признался, что к убийству готовился. Подобрал орудие преступления — деревянную биту и вычислил время, когда жертва с деньгами возвращалась домой малолюдным местом. Завладев сумкой потерпевшего, в которой находились около 100 тысяч гривен и 300 $, с места совершение преступления - сбежал", - рассказали в полиции.

Пока фигурант находится под стражей. Его объявили о подозрении. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили в Запорожье местную жительницу, которая с целью завладения сбережениями бывшего мужа заказала его убийство и двоих его родственников.

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