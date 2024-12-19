В Черкасской области отменили автобусный рейс из-за выходок детей, которые забросали транспорт снежками

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На днях в селе Дмитрушки Уманского района Черкасской области перевозчик отменил рейс, потому что ученики местного лицея бросали по автобусу снежками

Об этом на официальной странице в Facebook сообщила Дмитрушковская община, передает RegioNews.

Отмечается, что перевозчик решил прекратить выполнение рейса по маршруту Умань – Дмитрушки из-за поведения учеников местного лицея. Школьники неоднократно обметали автобус снежками, создавая неудобства для водителя и пассажиров.

Инциденты повторялись, поэтому с 17 декабря перевозчик отменил вечерний рейс, отправлявшийся из Умани в 19:13.

"Просим родителей провести работу со своими детьми и обратиться к перевозчику с просьбой возобновить отмененный рейс", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Умани в Черкасской области правоохранители разоблачили 31-летнего злоумышленника, который обокрал дом военного, пока тот защищает Украину на фронте. Мужчину задержали на улице со стиральной машиной.