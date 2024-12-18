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Рух Дніпровською ГЕС у Запоріжжі буде обмежено у зв’язку з проведенням ремонтних робіт

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу патрульної поліції.

Рух обмежать 19 грудня з 09:00 по 17:00.

В поліції зазначили, що обʼїзд здійснюватиметься через Арковий міст острова Хортиця (вул. Величара – вул. Січі – вул. Антона Незоли (Таганська), а також через Нові мости та мост імені Преображенського.

"Враховуйте цю інформацію під час планування свого маршруту", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 грудня у Києві відкрили рух Подільським мостовим переходом для легкових автівок і громадського транспорту.