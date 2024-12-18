У Запоріжжі перекриють рух греблею ДніпроГЕС
Рух Дніпровською ГЕС у Запоріжжі буде обмежено у зв’язку з проведенням ремонтних робіт
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу патрульної поліції.
Рух обмежать 19 грудня з 09:00 по 17:00.
В поліції зазначили, що обʼїзд здійснюватиметься через Арковий міст острова Хортиця (вул. Величара – вул. Січі – вул. Антона Незоли (Таганська), а також через Нові мости та мост імені Преображенського.
"Враховуйте цю інформацію під час планування свого маршруту", — йдеться в повідомленні.
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