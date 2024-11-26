В Черкасской области легковушка влетела в металлический отбойник: есть пострадавшая
ДТП произошло 24 ноября около 18:00 в черте города Золотоноша Черкасской области
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Так, 60-летний водитель авто Nissan Tiida не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в металлический отбойник.
Травмы получила 63-летняя пассажирка, ее госпитализировали в больницу.
По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
Напомним, ночью 22 ноября в Ровенской области легковушка врезалась в грузовик. Погиб 21-летний водитель.
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