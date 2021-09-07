Поліція відкрила вже три справи під час святкування Рош га-Шана в Умані

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Українські правоохоронці отримали 38 повідомлень від початку перебування хасидів-паломників в Умані. За результатами повідомлень поліція склала 6 адмінпротоколів та відкрила 3 кримінальні справи

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Зазначається, що адміністративні протоколи складені за порушення умов перебування паломників на території міста, дрібне хуліганство та порушення правил дорожнього руху.

Крім того, у поліції відкрили три кримінальні провадження. Одне з них стосується розповсюдження з ознаками підробки довідок про проходження ПЛР-тестів. Інші - збуту на території міста бит, електрошокерів, ножів та надання громадянином Ізраїлю свідоцтва з ознаками підробки на право управління транспортним засобом.

Поліція вже призначила відповідні експертні дослідження в рамках цих кримінальних проваджень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до Умані на святкування Рош га-Шана прибули майже 23 тисячі паломників-хасидів, у тому числі 1730 дітей.

У хасидів в Умані вже фіксують перші випадки COVID-19. Водночас кількість інфікованих наразі невідомо.