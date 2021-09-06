У хасидів в Умані вже фіксують перші випадки COVID-19
В Умані, куди на святкування іудейського Нового року Рош Га-Шана з'їхалися тисячі хасидів, зареєстрували перші випадки захворювання на коронавірус
Про це передає RegioNews з посиланням на APnews.
Так, за даними місцевих медиків, епідеміологічна ситуація в регіоні нестійка. Водночас захворюваність перебуває під "контролем і наглядом, щоб присутні дотримувалися протиепідеміологічних вимог".
"Уже зареєстровані перші хворі серед прибулих до нас паломників", — наголосила начальник Уманського міського управління Держпродпотребслужби в Черкаській області Лариса Качанова.
Водночас кількість інфікованих наразі невідомо.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до Умані на святкування Рош га-Шана прибули майже 23 тисячі паломників-хасидів, у тому числі 1730 дітей.