У хасидів в Умані вже фіксують перші випадки COVID-19

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В Умані, куди на святкування іудейського Нового року Рош Га-Шана з'їхалися тисячі хасидів, зареєстрували перші випадки захворювання на коронавірус

Про це передає RegioNews з посиланням на APnews.

Так, за даними місцевих медиків, епідеміологічна ситуація в регіоні нестійка. Водночас захворюваність перебуває під "контролем і наглядом, щоб присутні дотримувалися протиепідеміологічних вимог".

"Уже зареєстровані перші хворі серед прибулих до нас паломників", — наголосила начальник Уманського міського управління Держпродпотребслужби в Черкаській області Лариса Качанова.

Водночас кількість інфікованих наразі невідомо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до Умані на святкування Рош га-Шана прибули майже 23 тисячі паломників-хасидів, у тому числі 1730 дітей.