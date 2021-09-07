Полиция открыла уже три дела во время празднования Рош га-Шана в Умани

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Украинские правоохранители получили 38 сообщений с начала пребывания хасидов-паломников в Умани. По результатам сообщений полиция составила 6 админпротоколов и открыла 3 уголовных дела

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Отмечается, что административные протоколы составлены за нарушение условий пребывания паломников на территории города, мелкое хулиганство и нарушение правил дорожного движения.

Кроме того, в полиции открыли три уголовных производства. Одно из них касается распространения с признаками подделки справок о прохождении ПЦР-тестов. Другие сбыта на территории города бит, электрошокеров, ножей и предоставления гражданином Израиля свидетельства с признаками подделки на право управления транспортным средством.

Полиция уже назначила соответствующие экспертные исследования в рамках этих уголовных производств.

Напомним, ранее сообщалось, что в Умань на празднование Рош га-Шана прибыли почти 23 тысячи паломников-хасидов, в том числе 1730 детей.

У хасидов в Умани уже фиксируют первые случаи COVID-19. В то же время количество инфицированных пока неизвестно.