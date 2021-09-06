В Умані зафіксували перші порушення: до міста прибули 23 тисячі хасидів

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До Умані на святкування Рош га-Шана прибули майже 23 тисячі паломників-хасидів, у тому числі 1730 дітей. Правоохоронці фіксують перші порушення, пов’язані з перебуванням паломників на території України

Про це повідомили у поліції Черкаської області, передає RegioNews.

Так, у період з 1 по 4 вересня до поліції надійшло 22 повідомлення про події за участі хасидів. Зокрема, зафіксовано факт торгівлі забороненими предметами у районі паломництва. У 29-річного чоловіка слідчі вилучили два електрошокери у вигляді ліхтарів, 12 ножів і 6 дерев’яних біт.

Окрім того, поліцейські виявили громадянина Ізраїлю, який порушив строки перебування в Україні - вже прийнято рішення про примусове повернення його до країни громадянської належності.

Ще одному іноземцю обмежили строки перебування на території України через порушення громадського порядку та дрібне хуліганство. Він отримав два протоколи за ст. 173 КУпАП та ст. 203 КУпАП.

У поліції підкреслили, що ситуація в Умані та районі паломництва контрольована правоохоронцями, вони продовжують посилено нести службу.

Зазначається, що у районі паломництва створено 53 маршрути, 18 стаціонарних постів, 10 контрольно-пропускних пунктів та 2 пункти візової підтримки. Цілодобово публічний порядок та безпеку громадян забезпечують понад 600 поліцейських зведеного загону та понад 200 військовослужбовців Нацгвардії.

Раніше повідомлялось, в Умань для охорони правопорядку прибули 800 правоохоронців для забезпечення громадського порядку та безпеки під час святкування Рош га-Шана.

Також понад 120 поліцейських забезпечують охорону в "Борисполі" під час прильоту хасидів.