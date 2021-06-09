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09 червня 2021, 10:22 574

ДТП у Черкасах: травмовано семеро осіб, серед них - діти

09 червня 2021, 10:22 574
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Фото: з відкритих джерел
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У Черкасах на перехресті вулиць Надпільної та Грушевського зіштовхнулися ВАЗ та Volkswagen. Внаслідок ДТП постраждали семеро людей, серед яких знаходились діти

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР".

До місця події виїхали чотири бригади медиків надати допомогу сімом травмованим. Вони надавали допомогу 8-річному хлопчику із забоями, 49-річній жінці із забоєм грудної клітки та 43-річній жінці з численними гематомами.

До Черкаської обласної дитячої лікарні фахівці екстренки доправили 8-річну дівчинку зі закритою черепно-мозковою травмою, синцями та забоями і 8-річного хлопчика зі закритою черепно-мозковою травмою та численними різаними ранами щоки", - йдеться у повідомленні.

До Третьої черкаської міської лікарні медики доправили 64-річного чоловіка з переломом стегна та рваними ранами та 44-річну жінку зі закритою черепно-мозковою травмою та забоєм шийного відділу хребта.

Нагадаємо, раніше на Львівщині сталася ДТП, внаслідок чого загинули дві людини, а ще п'ятеро - госпіталізовані.

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