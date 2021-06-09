ДТП в Черкассах: травмированы семь человек, среди них - дети

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В Черкассах на перекрестке улиц Надпольной и Грушевского столкнулись ВАЗ и Volkswagen. В результате ДТП пострадали семь человек, среди которых находились дети

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОР".

К месту происшествия выехали четыре бригады медиков оказать помощь семерым пострадавшим. Они оказали помощь 8-летнему мальчику с ушибами, 49-летней женщине с ушибом грудной клетки и 43-летней женщине с многочисленными гематомами.

В Черкасскую областную детскую больницу специалисты экстренки доставили 8-летнюю девочку с закрытой черепно-мозговой травмой, синяками и ушибами и 8-летнего мальчика с закрытой черепно - мозговой травмой и многочисленными резаными ранами щеки", - говорится в сообщении.

В третью Черкасскую городскую больницу медики доставили 64-летнего мужчину с переломом бедра и рваными ранами и 44-летнюю женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом шейного отдела позвоночника.

Напомним, ранее на Львовщине произошло ДТП, в результате чего погибли два человека, а еще пятеро - госпитализированы.