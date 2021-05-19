У Черкасах помер школяр поранений у тирі
Сьогодні, 19 травня, помер 14-річний дев’ятикласник Черкаської загальноосвітньої школи №34 Артем Попов, який місяць тому травмувався у тирі
Як передає RegioNews, про це повідомляє департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.
Сьогодні перестало битись серце дев’ятикласника Артема Попова, який місяць тому травмувався у тирі КДЮСШ №2", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 19 квітня під час занять зі стрільби у тирі Черкаської міської гімназії поранили в голову 14-річного школяра. Дитина перебувала у Черкаській обласній дитячій лікарні.
Також повідомлялось, що стан дитини вкрай важкий, куля пройшла через мозок. За фактом поранення хлопчика в тирі проводять службове розслідування.
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