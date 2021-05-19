В Черкассах умер школьник раненный в тире
Сегодня, 19 мая, умер 14-летний девятиклассник Черкасской общеобразовательной школы №34 Артем Попов, который месяц назад травмировался в тире
Как передает RegioNews, об этом сообщает департамент образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета.
Сегодня перестало биться сердце девятиклассника Артема Попова, который месяц назад травмировался в тире КДЮСШ №2", - говорится в сообщении.
Напомним, 19 апреля во время занятий по стрельбе в тире Черкасской городской гимназии ранили в голову 14-летнего школьника. Ребенок находился в Черкасской областной детской больнице.
Также сообщалось, что состояние ребенка крайне тяжелое, пуля прошла через мозг. По факту ранения мальчика в тире проводят служебное расследование.
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