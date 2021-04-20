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20 квітня 2021, 13:39 1493

Поранення дитини у Черкасах: стан вкрай важкий, куля пройшла через мозок

20 квітня 2021, 13:39 1493
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За фактом поранення хлопчика в тирі проводять службове розслідування
Фото: з відкритих джерел
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Дев’ятикласник, який отримав вогнепальне поранення в голову в шкільному тирі, перебуває у комі, його прооперували. Куля пройшла на виліт, вона повністю прошила мозок дитині.

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Суспільне".

Хлопець у комі, під'єднаний до апарату штучної вентиляції легень, тиск підтримують лікарськими препаратами", - повідомили медики Черкаської обласної дитячої лікарні.

За словами медиків, куля фактично пройшла на виліт, вона повністю прошила мозок.

Крім того, тренера, на чиєму тренуванні неповнолітній хлопець отримав вогнепальне поранення в голову, затримали у порядку статті 208 і нині він під вартою.

Правоохоронці відкрили карну справу за трьома пунктами:

  • стаття 263 - Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами.
  • стаття 264 - Недбале зберігання вогнепальної зброї і бойових припасів.
  • ч.2 ст. ч.1 статті 115 ККУ - Замах на вбивство.

Раніше повідомлялось, що під час занять зі стрільби у тирі Черкаської міської гімназії № 9 поранили в голову 14-річного школяра. Наразі дитина перебуває у Черкаській обласній дитячій лікарні. Він у тяжкому стані, за його життя борються медики.

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