Поранення дитини у Черкасах: стан вкрай важкий, куля пройшла через мозок
Дев’ятикласник, який отримав вогнепальне поранення в голову в шкільному тирі, перебуває у комі, його прооперували. Куля пройшла на виліт, вона повністю прошила мозок дитині.
Як передає RegioNews, про це повідомляє "Суспільне".
Хлопець у комі, під'єднаний до апарату штучної вентиляції легень, тиск підтримують лікарськими препаратами", - повідомили медики Черкаської обласної дитячої лікарні.
За словами медиків, куля фактично пройшла на виліт, вона повністю прошила мозок.
Крім того, тренера, на чиєму тренуванні неповнолітній хлопець отримав вогнепальне поранення в голову, затримали у порядку статті 208 і нині він під вартою.
Правоохоронці відкрили карну справу за трьома пунктами:
- стаття 263 - Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами.
- стаття 264 - Недбале зберігання вогнепальної зброї і бойових припасів.
- ч.2 ст. ч.1 статті 115 ККУ - Замах на вбивство.
Раніше повідомлялось, що під час занять зі стрільби у тирі Черкаської міської гімназії № 9 поранили в голову 14-річного школяра. Наразі дитина перебуває у Черкаській обласній дитячій лікарні. Він у тяжкому стані, за його життя борються медики.