Поранення дитини у Черкасах: стан вкрай важкий, куля пройшла через мозок

За фактом поранення хлопчика в тирі проводять службове розслідування

За фактом поранення хлопчика в тирі проводять службове розслідування

Фото: з відкритих джерел

Дев’ятикласник, який отримав вогнепальне поранення в голову в шкільному тирі, перебуває у комі, його прооперували. Куля пройшла на виліт, вона повністю прошила мозок дитині.

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Суспільне".

Хлопець у комі, під'єднаний до апарату штучної вентиляції легень, тиск підтримують лікарськими препаратами", - повідомили медики Черкаської обласної дитячої лікарні.

За словами медиків, куля фактично пройшла на виліт, вона повністю прошила мозок.

Крім того, тренера, на чиєму тренуванні неповнолітній хлопець отримав вогнепальне поранення в голову, затримали у порядку статті 208 і нині він під вартою.

Правоохоронці відкрили карну справу за трьома пунктами:

стаття 263 - Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами.

стаття 264 - Недбале зберігання вогнепальної зброї і бойових припасів.

ч.2 ст. ч.1 статті 115 ККУ - Замах на вбивство.

Раніше повідомлялось, що під час занять зі стрільби у тирі Черкаської міської гімназії № 9 поранили в голову 14-річного школяра. Наразі дитина перебуває у Черкаській обласній дитячій лікарні. Він у тяжкому стані, за його життя борються медики.