На Черкащині автівка впала у ставок, загинуло троє людей
Причини аварії з`ясовують правоохоронці
Причини аварії з`ясовують правоохоронці
У селі Шукайвода Уманського району Черкаської області легковик злетів з дороги у ставок та перекинувся, загинули троє людей.
Про це у Фейсбуці повідомила речниця обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради Ірина Назарок.
О 21:56 (17 квітня) надійшов виклик, що у селі Шукайвода в Уманському районі по вулиці Мічуріна автомобіль злетів у ставок та перевернувся. Виявилось, під час аварії загинули три чоловіки: 36-ти, 45-ти та 46-ти років", – повідомила Назарок.
З її слів, до місця події виїжджали дві бригади екстреної медичної допомоги. Обставини трагедії розслідує поліція.
Нагадаємо, 17 квітня у місті Трускавець Львівської області під час ралі автомобіль протаранив будинок.
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