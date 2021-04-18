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18 квітня 2021, 16:27 953

На Черкащині автівка впала у ставок, загинуло троє людей

18 квітня 2021, 16:27 953
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Фото з відкритих джерел
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У селі Шукайвода Уманського району Черкаської області легковик злетів з дороги у ставок та перекинувся, загинули троє людей.

Про це у Фейсбуці повідомила речниця обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради Ірина Назарок.

О 21:56 (17 квітня) надійшов виклик, що у селі Шукайвода в Уманському районі по вулиці Мічуріна автомобіль злетів у ставок та перевернувся. Виявилось, під час аварії загинули три чоловіки: 36-ти, 45-ти та 46-ти років", – повідомила Назарок.

З її слів, до місця події виїжджали дві бригади екстреної медичної допомоги. Обставини трагедії розслідує поліція.

Нагадаємо, 17 квітня у місті Трускавець Львівської області під час ралі автомобіль протаранив будинок.

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