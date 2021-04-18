На Черкащине машина упала в пруд, погибли три человека
Причины аварии выясняют правоохранители
Причины аварии выясняют правоохранители
В селе Шукайвода Уманского района Черкасской области автомобиль слетел с дороги в пруд и опрокинулся, погибли трое человек.
Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-секретарь областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского областного совета Ирина Назарок.
В 21:56 (17 апреля) поступил вызов, что в селе Шукайвода в Уманском районе по улице Мичурина автомобиль слетел в пруд и перевернулся. Оказалось, во время аварии погибли три человека: 36-ти, 45-ти и 46-ти лет", – сообщила Назарок.
По ее словам, к месту происшествия выезжали две бригады экстренной медицинской помощи. Обстоятельства трагедии расследует полиция.
Напомним, 17 апреля в городе Трускавец Львовской области во время ралли автомобиль протаранил дом.
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