На Черкащине машина упала в пруд, погибли три человека

Причины аварии выясняют правоохранители

Причины аварии выясняют правоохранители

Фото из открытых источников

В селе Шукайвода Уманского района Черкасской области автомобиль слетел с дороги в пруд и опрокинулся, погибли трое человек.

Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-секретарь областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского областного совета Ирина Назарок.

В 21:56 (17 апреля) поступил вызов, что в селе Шукайвода в Уманском районе по улице Мичурина автомобиль слетел в пруд и перевернулся. Оказалось, во время аварии погибли три человека: 36-ти, 45-ти и 46-ти лет", – сообщила Назарок.

По ее словам, к месту происшествия выезжали две бригады экстренной медицинской помощи. Обстоятельства трагедии расследует полиция.

Напомним, 17 апреля в городе Трускавец Львовской области во время ралли автомобиль протаранил дом.