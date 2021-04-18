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18 квітня 2021, 10:58 2088

У Києві зарізали продавця квітів

18 квітня 2021, 10:58 2088
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Убивцю розшукує поліція
Убивцю розшукує поліція
Фото з відкритих джерел
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Ввечері 17 квітня на Лісовому масиві в Києві вбили продавця квітів.

Про це повідомляють "Вартові Еспресо", пише RegioNews.

Подія трапилася на Лісовому проспекті. Попередньо, чоловік східної зовнішності, 30-40 років помер від ножових поранень. Тіло знайшли біля магазину, в якому працював загиблий.

На місці події працювали правоохоронці, вони також зупиняли авто для перевірки - у поліціянтів є орієнтування на передбачуваного вбивцю.

У Києві сталося вбивство чоловіка (ВІДЕО 18+) На Лісовому масиві міста Києва на Лісовому проспекті сталося вбивство. Загиблий східної зовнішності 35 років працював у магазині квітів, біля якого тіло з ножовими пораненнями й виявили. Місцеві мешканці кажуть, що хлопець був привітний. На місці вбивства тривають слідчі дії. Наразі патрульні поліцейські зупиняють автомобілі на Лісовому масиві для перевірки орієнтування на вбивцю, яке вони отримали.

Posted by Вартові еспресо on Saturday, April 17, 2021

Нагадаємо, на Рівненщині 17-річний хлопець вбив листоношу через гроші, які вона принесла його бабусі.

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