Поліція встановлює обставини смерті черкаської депутатки

Як повідомлялося, депутатка Олена Шевченко померла від ускладнень після операції

Як повідомлялося, депутатка Олена Шевченко померла від ускладнень після операції

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Че24online.

У Черкаській міській раді повідомили, що із клінікою, де Шевченко отримувала послуги, розірвано договір оренди. Приватний медичний заклад базувався на території Першої міської лікарні.

По факту смерті відкрито дві кримінальні справи. Це питання ми триматимемо на особистому контролі і винні обов’язково будуть покарані. Це справа честі, і те, що трапилося з Оленою, не має трапитись із іншими людьми, — зазначив перший заступник міського голови Сергій Тищенко.

Як повідомляє директор департаменту охорони здоров’я Черкаської міськради Всеволод Кульчиковський, керівник підрозділу буде відсторонений від посади, на проведення судмедекспертизи піде близько місяця.

Представники правоохоронних органів повідомили, що наразі проведено низку слідчих дій. Та слідство триває.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що у Черкасах померла 37-річна депутатка міської ради.