В Черкассах люди митингуют против повышения коммунальных тарифов

Участники акции собрались под стенами Черкасской облгосадминистрации

Участники акции собрались под стенами Черкасской облгосадминистрации

Фото: suspilne

В Черкассах люди собрались на митинг против повышения тарифов на газ и электроэнергию. Протестующие собирали подписи с требованием снизить цены на коммунальные услуги.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспильне".

Люди собрались под стенами Черкасской облгосадминистрации, чтобы выразить свое отношение к повышению тарифов и собрать подписи, чтобы обратиться к власти", - говорится в сообщении.

Участники акции подписали письмо с обращением к городскому главе Анатолию Бондаренко, чтобы тот передал требования президенту Украины.

Напомним, в Полтавской и Черновицкой областях протестуют против повышения тарифов на газ.

На Прикарпатье протестуют против тарифов на газ и перекрывают автодороги, протесты местных жителей происходят по всей территории Ивано-Франковской области.