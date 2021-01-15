В Черкассах люди митингуют против повышения коммунальных тарифов
В Черкассах люди собрались на митинг против повышения тарифов на газ и электроэнергию. Протестующие собирали подписи с требованием снизить цены на коммунальные услуги.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспильне".
Люди собрались под стенами Черкасской облгосадминистрации, чтобы выразить свое отношение к повышению тарифов и собрать подписи, чтобы обратиться к власти", - говорится в сообщении.
Участники акции подписали письмо с обращением к городскому главе Анатолию Бондаренко, чтобы тот передал требования президенту Украины.
Напомним, в Полтавской и Черновицкой областях протестуют против повышения тарифов на газ.
Жители Львова устроили тарифный бунт из-за повышения цен на газ.
На Прикарпатье протестуют против тарифов на газ и перекрывают автодороги, протесты местных жителей происходят по всей территории Ивано-Франковской области.