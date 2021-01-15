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15 января 2021, 11:09 491

В Черкассах люди митингуют против повышения коммунальных тарифов

15 января 2021, 11:09 491
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Участники акции собрались под стенами Черкасской облгосадминистрации
Участники акции собрались под стенами Черкасской облгосадминистрации
Фото: suspilne
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В Черкассах люди собрались на митинг против повышения тарифов на газ и электроэнергию. Протестующие собирали подписи с требованием снизить цены на коммунальные услуги.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспильне".

Люди собрались под стенами Черкасской облгосадминистрации, чтобы выразить свое отношение к повышению тарифов и собрать подписи, чтобы обратиться к власти", - говорится в сообщении.

Участники акции подписали письмо с обращением к городскому главе Анатолию Бондаренко, чтобы тот передал требования президенту Украины.

Напомним, в Полтавской и Черновицкой областях протестуют против повышения тарифов на газ.

Жители Львова устроили тарифный бунт из-за повышения цен на газ.

На Прикарпатье протестуют против тарифов на газ и перекрывают автодороги, протесты местных жителей происходят по всей территории Ивано-Франковской области.

газ Черкассы тарифы митинг протесты
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