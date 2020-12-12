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12 грудня 2020, 16:57 242

На Черкащині вкрали сім мільйонів гривень на ремонті доріг

12 грудня 2020, 16:57 242
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Директору компанії, яка незаконно отримала бюджетні кошти, повідомлено про підозру
Директору компанії, яка незаконно отримала бюджетні кошти, повідомлено про підозру
Фото: 18000
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У Черкаській області викрили злочинну «схему» розтрати бюджетних коштів, виділених на ремонт дорожнього покриття.

Про це повідомили у департаменті стратегічних розслідувань ГУ Нацполіції України, пише RegioNews.

Встановлено, що між приватною структурою та двома департаментами Черкаської міської ради було укладено договір на реконструкцію дорожнього покриття однієї із вулиць у Черкасах. Згодом у договір вносили зміни щодо розміру фінансування та термінів виконання робіт шляхом укладення семи додаткових угод. Остаточна ціна робіт склала понад 20 млн грн.

Упродовж червня-грудня 2016 року 37-річний директор товариства-підрядника підписав акти приймання виконаних робіт, знаючи про факти неякісного ремонту покриття. Це підтверджено комплексною судовою будівельно-технічною та іншими експертизами.

Внаслідок дій керівника товариства територіальній громаді міста Черкас завдано майже сім мільйонів гривень збитків.

Наразі директору приватної структури слідчі повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Встановлено інших осіб, причетних до вчинення злочину, вирішується питання про вручення їм підозр.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України викрила чиновників Черкаської міської ради в розтраті 700 тисяч грн з державного бюджету, які були призначені для ремонту та утримання доріг.

Черкаси ремонт доріг бюджетні кошти поліція розкрадання
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