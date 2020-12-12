В Черкасской области украли семь миллионов гривен на ремонте дорог
В Черкасской области разоблачили преступную «схему" растраты бюджетных средств, выделенных на ремонт дорожного покрытия.
Об этом сообщили в департаменте стратегических расследований ГУ Нацполиции Украины, пишет RegioNews.
Установлено, что между частной структурой и двумя департаментами Черкасского городского совета был заключен договор на реконструкцию дорожного покрытия одной из улиц в Черкассах. Впоследствии в договор вносились изменения относительно размера финансирования и сроков выполнения работ путем заключения семи дополнительных соглашений. Окончательная цена работ составила более 20 млн грн.
В течение июня-декабря 2016 года 37-летний директор общества-подрядчика подписал акты приемки выполненных работ, зная о фактах некачественного ремонта покрытия. Это подтверждено комплексной судебной строительно-технической и другими экспертизами.
В результате действий руководителя общества территориальной общине города Черкасс нанесено почти семь миллионов гривен убытков.
Пока директору частной структуры следователи сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения.
Установлено других лиц, причастных к совершению преступления, решается вопрос о вручении им подозрений.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила чиновников Черкасского городского совета в растрате 700 тысяч грн из государственного бюджета, которые были предназначены для ремонта и содержания дорог.