10:15  12 декабря
В Украине прибавилось еще почти 13 тысяч новых больных Covid-19
16:28  12 декабря
COVAX одобрил запрос Украины на получение бесплатной вакцины от коронавируса
18:15  12 декабря
На Донбассе оккупанты трижды обстреляли украинские позиции
UA | RU
UA | RU
12 декабря 2020, 16:57 250

В Черкасской области украли семь миллионов гривен на ремонте дорог

12 декабря 2020, 16:57 250
Читайте також українською мовою
Директору компании, которая незаконно получила бюджетные средства, сообщено о подозрении
Директору компании, которая незаконно получила бюджетные средства, сообщено о подозрении
Фото: 18000
Читайте також
українською мовою

В Черкасской области разоблачили преступную «схему" растраты бюджетных средств, выделенных на ремонт дорожного покрытия.

Об этом сообщили в департаменте стратегических расследований ГУ Нацполиции Украины, пишет RegioNews.

Установлено, что между частной структурой и двумя департаментами Черкасского городского совета был заключен договор на реконструкцию дорожного покрытия одной из улиц в Черкассах. Впоследствии в договор вносились изменения относительно размера финансирования и сроков выполнения работ путем заключения семи дополнительных соглашений. Окончательная цена работ составила более 20 млн грн.

В течение июня-декабря 2016 года 37-летний директор общества-подрядчика подписал акты приемки выполненных работ, зная о фактах некачественного ремонта покрытия. Это подтверждено комплексной судебной строительно-технической и другими экспертизами.

В результате действий руководителя общества территориальной общине города Черкасс нанесено почти семь миллионов гривен убытков.

Пока директору частной структуры следователи сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

Установлено других лиц, причастных к совершению преступления, решается вопрос о вручении им подозрений.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила чиновников Черкасского городского совета в растрате 700 тысяч грн из государственного бюджета, которые были предназначены для ремонта и содержания дорог.

Черкассы ремонт дорог бюджетные деньги полиция хищение
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Выламывали двери и побили окна: на Буковине две религиозные общины не поделили церковь
12 декабря 2020, 14:27
В Одессе арестовали криминального "авторитета" и могут выпустить под залог в 10 млн грн
11 декабря 2020, 20:49
Нужно повышать зарплаты полицейским, – Антон Геращенко
11 декабря 2020, 20:11
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Все видео »
Воскресить ГАСИ: Чернишов хочет взять Зеленского измором и свернуть его реформу
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Львовский облсовет
Все публикации »
Владимир Фесенко
Игорь Попов
Анатолий Гриценко
Все блоги »