14:13  22 ноября
В Киеве авто врезалось в остановку и загорелось: есть пострадавшие
12:18  22 ноября
В Славянске избиратели делают селфі возле урн, чтобы получить iPhone-12
17:51  22 ноября
На Донбассе боевики обстреляли Шумы и минировали Водяное
UA | RU
UA | RU
22 ноября 2020, 20:26 21

"Бандит" Бондаренко лидирует на выборах мэра Черкасс, – экзитпол

22 ноября 2020, 20:26 21
Читайте також українською мовою
За него отдали свои голоса 54,25% избирателей
За него отдали свои голоса 54,25% избирателей
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Социологическая компания Liberty Report, которая работает на заказ студии Савика Шустера обнародовала данные экзитпола из 42 избирательных участков в Черкассах.

Об этом сообщают на странице Шустер online, пишет RegioNews.

Согласно результатам экзитпола во втором туре выборов городского головы Черкасс побеждает Анатолий Бондаренко – 54,25%, в то же время Виктор Евпак набрал – 45,75% голосов.

Напомним, во Львове, по результатам экзитпола победил Андрей Садовый.

В Днепре, по данным экзитпола, действующий мэр Борис Филатов с большим отрывом опережает Загида Краснова.

выборы Черкассы Бондаренко Анатолий результат второй тур
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
По данным экзитпола Филатов выиграет выборы в Днепре
22 ноября 2020, 20:19
Во Львове по результатам экзит-пола побеждает Садовой
22 ноября 2020, 20:12
Явка на выборах по состоянию на 16.00 составляет 22,5% - ОПОРА
22 ноября 2020, 17:43
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Сможет ли здравый смысл победить деньги олигарха: кого выберет Бердянск во втором туре
Второй тур в Ровно: соревнование двух "темных лошадок"
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Гаврилечко
Кирилл Сазонов
Все блоги »