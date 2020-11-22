"Бандит" Бондаренко лидирует на выборах мэра Черкасс, – экзитпол
За него отдали свои голоса 54,25% избирателей
За него отдали свои голоса 54,25% избирателей
Социологическая компания Liberty Report, которая работает на заказ студии Савика Шустера обнародовала данные экзитпола из 42 избирательных участков в Черкассах.
Об этом сообщают на странице Шустер online, пишет RegioNews.
Согласно результатам экзитпола во втором туре выборов городского головы Черкасс побеждает Анатолий Бондаренко – 54,25%, в то же время Виктор Евпак набрал – 45,75% голосов.
Напомним, во Львове, по результатам экзитпола победил Андрей Садовый.
В Днепре, по данным экзитпола, действующий мэр Борис Филатов с большим отрывом опережает Загида Краснова.
По данным экзитпола Филатов выиграет выборы в ДнепреВсе новости »
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