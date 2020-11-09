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09 листопада 2020, 11:49 236

На Черкащині вперше була проведена трансплантація нирки - голова ОДА

09 листопада 2020, 11:49 236
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Для медицини області - це історичний момент
Для медицини області - це історичний момент
Фото: ck-oda.gov.ua
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Голова Черкаської ОДА Сергій Сергійчук повідомив, що черкаські медики зробили неймовірне, вони вперше в обласному онкодиспансері провели трансплантацію нирки.

Як передає RegioNews, про це голова ОДА написав у Facebook.

Пишаємося і дякуємо лікарям, адже вони йшли до цього десятки років... Маємо амбітні плани: хірурги кардіоцентру готуються до трансплантації серця. Впевнений, що спільними зусиллями нам це вдасться", - наголосив Сергійчук.

Він підкреслив, що трансплантація органів - це майбутнє медицини, шанс на життя сотень і тисяч людей. Сьогодні цей шанс отримав черкащанин Дмитро, із своїх 25 років півтора - був на діалізі. Донором хлопця стала найрідніша людина - мама Тетяна.

Провели трансплантацію коштом державного бюджету, це 670 тисяч гривень. Для пацієнтів - абсолютно безкоштовно. Обласна державна адміністрація у свою чергу онкодиспансеру спрямує ще 2 млн грн на розвиток трансплантології", - повідомив голова ОДА.

Нагадаємо, при голові Черкаської ОДА створили Інвестиційну Раду, її створення стало першим кроком до відкриття в подальшому Офісу інвестицій.

Раніше повідомлялося, що із Черкас запустили швидкісний потяг до Києва, це один із кроків до покращення транспортної інфраструктури регіону.

Також голова Черкаської ОДА назвав пріоритетні напрямки своєї роботи і розповів, які проблеми регіону буде вирішувати в першу чергу.

медицина Черкаська область лікарі ОДА Операція Сергій Сергійчук
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