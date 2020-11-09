На Черкасщине впервые была проведена трансплантация почки - глава ОГА

Для медицины области - это исторический момент

Для медицины области - это исторический момент

Фото: ck-oda.gov.ua

Глава Черкасской ОГА Сергей Сергийчук сообщил, что черкасские медики сделали невероятное, они впервые в областном онкодиспансере провели трансплантацию почки.

Как передает RegioNews, об этом глава ОГА написал в Facebook.

Гордимся и спасибо врачам, ведь они шли к этому десятки лет... Имеем амбициозные планы: хирурги кардиоцентра готовятся к трансплантации сердца. Уверен, что совместными усилиями нам это удастся", - отметил Сергийчук.

Он подчеркнул, что трансплантация органов - это будущее медицины, шанс на жизнь сотен и тысяч людей. Сегодня этот шанс получил черкащанин Дмитрий, из своих 25 лет полтора года - был на диализе. Донором парня стал родной человек - мама Татьяна.

Провели трансплантацию за счет государственного бюджета, это 670 тысяч гривен. Для пациентов - абсолютно бесплатно. Областная государственная администрация в свою очередь онкодиспансеру направит еще 2 млн грн на развитие трансплантологии", - сообщил глава ОГА.

Напомним, при главе Черкасской ОГА создали Инвестиционный Совет, его создание стало первым шагом к открытию в дальнейшем Офиса инвестиций.

Ранее сообщалось, что из Черкасс запустили скоростной поезд к Киеву, это один из шагов к улучшению транспортной инфраструктуры региона.

Также глава Черкасской ОГА назвал приоритетные направления своей работы и рассказал, какие проблемы региона будет решать в первую очередь.