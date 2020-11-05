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05 листопада 2020, 13:11 29

Ляшко: на роботі не мають права вимагати негативний ПЛР-тест після лікарняного

05 листопада 2020, 13:11 29
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Такі вимоги суперечать законодавству
Такі вимоги суперечать законодавству
Фото: з відкритих джерел
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Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що роботодавці не мають права вимагати від своїх працівників негативний ПЛР-тест після лікарняного.

Про це він повідомив на брифінгу, передає Regionews.

Велика кількість керівників закладів чомусь не допускає людей на роботу після того, як лікар закрив їм лікарняний. Вони вимагають негативного тесту полімеразної ланцюгової реакції. Це суперечить чинному законодавству", - повідомив Ляшко.

Він підкреслив, що закриття лікарняного може відбуватися з трьох причин:

  • проходить 10 днів від першого дня появи симптомів, при цьому три дні симптоми відсутні;
  • проходить 10 днів від отримання позитивного результату ПЛР-тесту, при цьому три дні симптоми відсутні;
  • отримання негативного результату тесту ПЛР.

Ці всі фактори є рівноцінними і сімейний лікар визначає, як закрити лікарняний. При закритті лікарняного не повинно бути жодного булінгу і ми можемо спокійно приймати людей, які перехворіли та пускати їх до колективу", - додав Ляшко.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я буде пропонувати Кабінету міністрів посилити карантинні обмеження через зростання захворюваності COVID-19 в Україні.

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