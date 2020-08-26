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26 серпня 2020, 08:44 34

Названо претендента на посаду голови Черкаської ОДА

26 серпня 2020, 08:44 34
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Він має замінити чинного очільника області Романа Боднара
Він має замінити чинного очільника області Романа Боднара
Фото: з відкритих джерел
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На Черкащині планують змінити голову Обласної державної адміністрації - чутки про це ширилися областю давно, а 25 серпня на сайті НАЗК з'явилася декларація кандидата на цю посаду.

Про це повідомляє RegioNews з посилання на НАЗК.

Так, на посаду голови Черкаської ОДА претендує Сергій Сергійчук.

Відповідно до біографії кандидата, до цього часу він обіймав керівні посади у Центральному апараті Служби безпеки України, а також займався кіберзахистом - з 2019 року працював заступником начальника Центру кібербезпеки Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

Зазначається, що претендент на посаду має і політичний досвід роботи - у 2006 році був обраний депутатом Дніпровської районної ради м. Києва, а з червня 2020 р. став радником міністра у справах ветеранів.

На посаді голови Черкаської ОДА він має замінити Романа Боднара, який був призначений на цю посаду у листопаді минулого року.

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