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13 вересня 2020, 12:36 3

Посеред Дніпра зламався теплохід із 77-ма пасажирами на борту

13 вересня 2020, 12:36 3
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У корабля заглох двигун
У корабля заглох двигун
Фото: ДСНС України
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У Черкасах на річці Дніпро зупинився та не міг продовжити самостійно рух прогулянковий теплохід «Герой Дубина». Зупинка водного транспорту, на борту якого перебувало 77 пасажирів та 4 члени екіпажу, виникла через несправність двигуна.

Про це пише RegioNews з посиланням на ДСНС України.

За допомогою водного патруля Управління патрульної поліції та рятувальників до берега доставлено 7 осіб, серед яких 1 дитина.

Водночас для буксирування теплоходу з річкового порту прибув буксир "Остановочний". Проте після відновлення роботи двигуна річкове судно самостійно продовжило рух і повернулося до річкового порту "Черкаси". Його повернення на водному катері супроводжували співробітники відділення пошукових водолазно-рятувальних робіт

Під час проведення операції по поверненню теплоходу до місця його швартовки ніхто з пасажирів не постраждав.

Нагадаємо, в Одесі танкер Delfi відбуксирували від пляжу в порт Чорноморськ.

кораблі Черкаси рятувальники ДСНС Дніпро річка аварія
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