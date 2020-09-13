Посреди Днепра сломался теплоход с 77-ю пассажирами на борту

У корабля заглох двигатель

У корабля заглох двигатель

Фото: ГСЧС Украины

В Черкассах на реке Днепр остановился и не мог продолжить движение самостоятельно прогулочный теплоход «Герой Дубина». Остановка водного транспорта, на борту которого находилось 77 пассажиров и 4 члена экипажа, возникла из-за неисправности двигателя.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

С помощью водного патруля Управления патрульной полиции и спасателей к берегу доставлены 7 человек, среди которых 1 ребенок.

В то же время для буксировки теплохода с речного порта прибыл буксир "Остановочний". Однако после восстановления работы двигателя речное судно самостоятельно продолжило движение и вернулось к речному порту "Черкассы". Его возвращение на водном катере сопровождали сотрудники отделения поисковых водолазно-спасательных работ

Во время проведения операции по возвращению теплохода до места его швартовки никто из пассажиров не пострадал.

Напомним, в Одессе танкер Delfi отбуксировали от пляжа в порт Черноморск.