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10 вересня 2020, 16:45 3

На Київщині двох СБУшників звинувачують у розголошенні держтаємниці

10 вересня 2020, 16:45 3
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У Київській області повідомлено про підозру двом співробітникам Служби безпеки України за фактом розголошення відомостей, що становлять державну таємницю.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури Київської області.

"Під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області повідомлено про підозру двом співробітникам Служби безпеки України за фактом розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особами, яким ці відомості стали відомі в зв'язку з виконанням службових обов'язків, яке скоєно групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 328 КК)", — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, підозрювані, маючи допуск і доступ до держтаємниці, з метою особистого збагачення на замовлення третіх осіб за грошову винагороду передавали останнім відомості СБУ по об'єктах оперативної зацікавленості оперативних підрозділів, в тому числі інформацію про наявність контррозвідувальних і оперативно-розшукових справ.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Нагадаємо, напередодні у Києві працівники Служби безпеки України затримали одного із керівників міжнародної терористичної організації "Ісламська держава”.

підозра СБУ держтаємниця затримання посада
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