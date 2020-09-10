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10 сентября 2020, 18:37 3

В Черкасской области прокурор и чиновник Нацполиции "крышевали" нелегальный игорный бизнес

10 сентября 2020, 18:37 3
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В Черкасской области СБУ разоблачила прокурора и должностное лицо Национальной полиции на «крышевании» предпринимателя, который занимался нелегальным игорным бизнесом.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что прокурор Смелянской местной прокуратуры совместно с начальником одного из отделений Национальной полиции наладили противоправный механизм получения денег от коммерсанта. Установив "таксу" в почти 20 тысяч грн ежемесячно, они "гарантировали" не препятствовать нелегальному игорному бизнесу.

Правоохранители задержали прокурора в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, в центре Смелы во время получения очередного транша неправомерной выгоды. Впоследствии был задержан на рабочем месте его сообщника - руководителя одного из отделений полиции. Деятельность подпольного игорного заведения, которое нелегально функционировало вопреки отечественном законодательств, прекращено.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 203-2, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28, ст. 365-3 Уголовного кодекса Украины решается вопрос относительно сообщения фигурантам о подозрении и избрании им меры пресечения.

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, как стало известно сегодня, на Киевщине двух Сбушников обвиняют в разглашении гостайны

СБУ игорный бизнес прокурор Черкассы Черкасская область Нацполиция Смела
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