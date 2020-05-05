Відповідальний за патріотичне виховання на Харківщині розповів, як опинився на фото з червоним прапором та Добкіним
Заступник голови Харківської ОДА Євгеній Грицьков, який буде відповідати за патріотичне виховання в регіоні, заявив, що в 2018 році в Берліні не збирався фотографуватися з екс-нардепом Михайлом Добкіним і червоним прапором.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укринформ.
Щодо поїздки в Берлін. Вона була на травневі свята. Я зі своїм знайомим їздив. Я перебував у відпустці. А на 9 травня я завжди ходжу до Меморіалу (Меморіал в Харківському лісопарку - ред.) покладати квіти і на Висоту маршала Конєва (Меморіальний комплекс у селищі Солоницівка Дергачівського району - ред.). У зв'язку з тим, що я був в місті Берлін, ми поїхали в центральний парк. Я покладав там квіти. Там бачилися з деякими людьми з Харкова, з України, тобто чули українську мову, підходили, спілкувалися. Ця фотографія була не постановочна, я багатьох тих людей, які є на фото, особисто не знаю", - розповів Грицьков.
Крім того, чиновник заявив, що просто "проходив повз" і спеціально не позував.
Нагадаємо, що 4 травня у Харкові активісти вийшли на протест через скандальне призначення Грицькова головою координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання. Люди вимагали звільнити Грицькова, якого вважають екс-соратником Добкіна
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