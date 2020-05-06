Черкасский облсовет инициировал выражение недоверия председателю ОГА

Роман Боднарь предполагает, что к происшествию причастны нардепы

Фото: страница Романа Бондаря в Facebook

Роман Боднарь предполагает, что к происшествию причастны нардепы

Соответствующий проект уже зарегистрирован в областном совете, пишет RegioNews со ссылкой на Центр черкасских медиа.

Причинами выражения недоверия указаны игнорирование предложений депутатов Черкасского облсовета, во время формирования и внесения изменений в областной бюджет, отсутствие коммуникации с органами местного самоуправления, неэффективное распределение средств, направленных на борьбу с эпидемией COVID-19.

Председатель Черкасской ОГА Роман Боднарь в интервью "LB.ua" высказал предположение, что к требованиям высказать ему в облсовете недоверие может быть причастен один из народных депутатов.

Я знаю, что депутаты горсовета от "Батькивщины” и "Свободы” хотели протащить через областную раду решение о недоверии мне. Хотя, какие основания? Видимо то, что я "недоговороспсобен”? Но о каких "договорняках” может идти речь, когда пытаешься работать по закону!?", - прокомментировал Роман Боднарь.

Председатель ОГА рассказал, что по его информации, к инициативе об объявлении недоверия причастен один из народных депутатов, который контролирует небольшую фракцию в облсовете. Он, вероятно, обиделся на то, что правоохранители начали на его округе расследования по отдельным эпизодам использования бюджетных средств, предположил Боднарь и заверил, что к этому расследованию не имеет никакого отношения.

Имени народного депутата председатель ОГА не назвал и добавил, что не может никого обвинять, поскольку не имеет доказательств.

"Но все так выверено, перед выходными сделано, чтобы не было возможности среагировать оперативно. Не думаю, что план, разработанный местными властями, поскольку общие черты прослеживаются по всей Украине. Думаю, что их кто-то консультировал и координировал", – предполагает председатель ОГА.

Напомним, Черкасская ОГА пытается через суд отменить решение об ослаблении карантинных мероприятий. За соответствующее решение проголосовали и представители ВО "Свобода” в исполнительном комитете.

Кроме того, назначение главы ОГА не является компетенцией депутатов облсовета.