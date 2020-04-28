Поліція Умані шукає труп померлого від коронавірусу паломника зі США
Про це повідомляє у Facebook пресслужба Уманської міської ради, пише RegioNews.
"10 квітня 2020 року начальник відділу житлово-комунального господарства Віталій Харченко звернувся із заявою до правоохоронних органів з приводу опублікованого у соціальній мережі відео від 9 квітня 2020 року, в якому стверджується про незаконне поховання в м. Умань померлого від коронавірусу паломника-хасида", - йдеться у повідомленні.
ПРО НЕЗАКОННЕ ЗАХОРОНЕННЯ ПАЛОМНИКА-ХАСИДА В УМАНІ 10 квітня 2020 року начальник відділу житлово-комунального...Опубліковано Виконком Уманської Міської Ради Понеділок, 27 квітня 2020 р.
На відео, про яке йдеться в дописі, користувач соцмережі демонструє начебто місце поховання, розташоване на деякому віддаленні від єврейського цвинтаря, у неорганізованому місці - яру, який автор ролика називає "старою станцією перекачки".
Пізніше інший уманчанин виклав у мережу відеозаписи того, як ділянку, яку вважають незаконною могилою, заливають бетоном і обкладають бетонними блоками.
У міськраді також стверджують, що до ритуальної служби м. Умань (яка є спеціальним підрозділом Уманського КП "Комунальник") особи, які здійснювали поховання померлого паломника, не зверталися. Відтак, ритуальні послуги, у тому числі виділення місця для поховання на кладовищах міста Умані, реєстрація поховання, видача свідоцтва про поховання та інші передбачені послуги не надавалися.
В разі підтвердження даного факту йтиметься про ознаки суспільно небезпечних діянь, що можуть привести до загрози погіршення епідеміологічної ситуації в місті. За це передбачено покарання, зокрема, за ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням), ст. 44 п.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення правил щодо карантину людей).
Нагадаємо, на початку квітня в Умані від COVID-19 помер 47-річний громадянин США. Він прибув в Україну з дружиною і шістьма дітьми як паломник із Лондона 11 березня. Пізніше у жінки і двох дітей також підтвердили коронавірусну інфекцію.
Після смерті від коронавірусу паломника із США, місцева влада вирішила закрити меморіальний комплекс "Могила цадика Нахмана".
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