В Умані на карантин закрили Могилу цадика Нахмана

Після смерті від коронавірусу паломника із США, місцева влада вирішила закрити меморіальний комплекс "Могила цадика Нахмана"

Фото: ризиковий турист

Після смерті від коронавірусу паломника із США, місцева влада вирішила закрити меморіальний комплекс "Могила цадика Нахмана"

Про це інформує "Голос України", пише RegioNews.

Після трагічного випадку з рабином, громадянином США, котрий приїхав до Умані як паломник і помер від коронавірусу, на карантин зачинено меморіальний комплекс "Могила цадика Нахмана".

Рішенням Уманської міської ради в'їзд та виїзд з міста на чотирьох блокпостах контролюється правоохоронцями, рятувальниками ДСНС та медпрацівниками.

Як повідомила секретар Уманської міської ради Людмила Кирилюк, дружина померлого хасида та шестеро його дітей перебувають зараз в Умані на самоізоляції, двоє з родини отримують амбулаторне лікування.

Загалом в Умані зареєстровано 9 хворих на COVID-19. П'ятеро з них перебувають під наглядом сімейних лікарів і лікуються вдома.

На 15 квітня на Черкащині зафіксовано 105 хворих на коронавірус. У міській інфекційній лікарні перебуває 16 пацієнтів. В області зареєстровано один летальний випадок від СOVID-19.

Загалом кількість хворих коронавірусом зросла до 3764, за добу виявили 392 нових випадки

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