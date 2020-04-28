Полиция Умани ищет труп умершего от коронавируса паломника из США
Об этом сообщает Facebook пресс-служба Уманского городского совета, пишет RegioNews.
"10 апреля 2020 года начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Виталий Харченко обратился с заявлением в правоохранительные органы по поводу опубликованного в социальной сети видео от 9 апреля 2020 года, в котором утверждается о незаконном захоронении в г. Умань умершего от коронавируса паломника-хасида", - говорится в сообщении.
О НЕЗАКОННОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ ПАЛОМНИКА-ХАСИДА В УМАНИ 10 апреля 2020 года начальник отдела жилищно-коммунального...Опубликовано Исполком Уманского Городского Совета Понеділок, 27 апреля 2020 г.
На видео, о котором говорится в заметке, пользователь соцсети демонстрирует вроде бы место захоронение, расположенное на некотором отдалении от еврейского кладбища, в неорганизованном месте - овраге, который автор ролика называет "старой станцией перекачки".
Позже другой житель умани выложил в сеть видео того, как участок, которую считают незаконной могилой, заливают бетоном и обкладывают бетонными блоками.
В горсовете также утверждают, что в ритуальную службу Умани (которая является специальным подразделением Уманского КП "Коммунальник") лица, которые осуществляли погребение умершего паломника, не обращались. Следовательно, ритуальные услуги, в том числе выделение места для захоронения на кладбищах города Умани, регистрация захоронения, выдача свидетельства о захоронении и другие предусмотренные услуги не предоставлялись.
В случае подтверждения данного факта речь пойдет о признаках общественно опасных деяний, которые могут привести к угрозе ухудшения эпидемиологической ситуации в городе. За это предусмотрено наказание, в частности, по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением), ст. 44 п.3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Нарушение правил относительно карантина людей).
Напомним, начале апреля в Умани от COVID-19 скончался 47-летний гражданин США. Он прибыл в Украину с женой и шестью детьми как паломник из Лондона 11 марта. Позже у женщины и двух детей также подтвердили коронавирусную инфекцию.
После смерти от коронавируса паломника из США, местная власть решила закрыть мемориальный комплекс "Могила цадика Нахмана".
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