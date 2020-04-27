В Черкасской области директора предприятий присвоили миллионы гривен
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на пресслужбу прокуратуры Черкасской области
Сотрудники прокуратуры во время досудебного следствия установили. что директор общества с ограниченной ответственностью заключил договор на выполнение ремонтных работ с коммунальным предприятием. Должен был реконструировать канализационные очистные сооружения в городе Каменка. Вместо этого внес в акт приема строительных работ недостоверные сведения и завысил цену выполнения работ. Разницу в сумме 1,9 млн грн присвоил.
24 апреля мужчине уже сообщили о подозрении в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах. Сейчас подозреваемому избирается мера пресечения.
Несколькими днями ранее о подозрении в совершении аналогичного преступления сообщили директору общества с ограниченной ответственностью, выполнявшей капитальный ремонт дорожного покрытия в одном из городов области.
В 2018 году директор предприятия привлек к выполнению работ фиктивного посредника и приобрел за бюджетные средства асфальтобетонную смесь более низкого качества, чем та, которая была указана в проектной документации. Разницу от сделки в размере 2 млн 472 тыс. грн присвоил. По этому делу сейчас ведется следствие.
Как сообщали RegioNews ранее, на Харьковщине сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили масштабное присвоение средств государственного предприятия "Укрбургаз", что входит в структуру дк "Укргазвыдобування".
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