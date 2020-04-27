В Черкасской области директора предприятий присвоили миллионы гривен

Директор одного из ООО в Черкасской области, которое занималось ремонтными работами, присвоил 1,9 млн гривен бюджетных средств

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Директор одного из ООО в Черкасской области, которое занималось ремонтными работами, присвоил 1,9 млн гривен бюджетных средств

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на пресслужбу прокуратуры Черкасской области

Сотрудники прокуратуры во время досудебного следствия установили. что директор общества с ограниченной ответственностью заключил договор на выполнение ремонтных работ с коммунальным предприятием. Должен был реконструировать канализационные очистные сооружения в городе Каменка. Вместо этого внес в акт приема строительных работ недостоверные сведения и завысил цену выполнения работ. Разницу в сумме 1,9 млн грн присвоил.

24 апреля мужчине уже сообщили о подозрении в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах. Сейчас подозреваемому избирается мера пресечения.

Несколькими днями ранее о подозрении в совершении аналогичного преступления сообщили директору общества с ограниченной ответственностью, выполнявшей капитальный ремонт дорожного покрытия в одном из городов области.

В 2018 году директор предприятия привлек к выполнению работ фиктивного посредника и приобрел за бюджетные средства асфальтобетонную смесь более низкого качества, чем та, которая была указана в проектной документации. Разницу от сделки в размере 2 млн 472 тыс. грн присвоил. По этому делу сейчас ведется следствие.

Как сообщали RegioNews ранее, на Харьковщине сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили масштабное присвоение средств государственного предприятия "Укрбургаз", что входит в структуру дк "Укргазвыдобування".