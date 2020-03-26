В Черкассах медики уходят на карантин

Работники Черкасской инфекционной больницы, контактировавшие с больным COVID-19 супругами, уходят на карантин

Работники Черкасской инфекционной больницы, контактировавшие с больным COVID-19 супругами, уходят на карантин

Об этом сообщил городской голова Анатолий Бондаренко на личной Facebook-странице.

"Вчера мы совместно с руководством областного совета определились, где медики, которые контактировали с заболевшими коронавирусом, будут находиться на карантине. Это будет отель "Днепр” – коммунальное предприятие Черкасского областного совета. Чтобы медики были в нормальных надлежащих условиях, приближенным к домашним”, - сказал Бондаренко.

Напомним, что сейчас в городской инфекционной больнице находится 41 больной. Среди них с диагнозом Covid-19 находятся 39-летний мужчина и его 34-летняя жена.

Как писали RegioNews ранее, в Жмеринке Винницкой области несколько медсестер и санитарок написали заявления на увольнение, как только в больницу госпитализировали первого пациента с признаками COVID-19.