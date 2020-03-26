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26 марта 2020, 11:48 8

Среди пациентов - 7 детей: что творится в "инфекционке” Черкасс

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26 марта 2020, 11:48 8
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В Черкасской инфекционной больнице среди пациентов с инфекционными респираторными заболеваниями, которые сейчас входят в группу риска, находятся малолетние дети
Фото:depositphotos
В Черкасской инфекционной больнице среди пациентов с инфекционными респираторными заболеваниями, которые сейчас входят в группу риска, находятся малолетние дети

Об этом городской голова Анатолий Бондаренко рассказал в видеообращении, которое разместил на личной Facebook-странице.

В городской инфекционной больнице сейчас находится 41 больной. Среди них есть семеро детей. У одного ребенка уже диагностировали грипп, у двух - пневмонию.

В этой же больнице с диагнозом Covid-19 находятся 39-летний мужчина и его 34-летняя жена. Оба в состоянии средней тяжести.

Как информировали RegioNews ранее, на Черкасщине официально подтвердили второй случай инфицирования COVID-19, на этот раз пострадала женщина.


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