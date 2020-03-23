Коронавірус дістався до Черкащини
У Черкаській області 22 березня зареєстрували першого хворого на коронавірус
У Черкаській області 22 березня зареєстрували першого хворого на коронавірус
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.
Як зазначив голова Черкаської ОДА Роман Боднар, пацієнт у задовільному стані.
"Він перебуває під постійним наглядом лікарів, які діють згідно відпрацьованого алгоритму МОЗ. Інфекційний бокс оснащений всім необхідним обладнанням. Родина пацієнта також під наглядом медиків", - розказав він.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Нагадаємо, станом на 22 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них три летальні, один пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу виявлено 26 нових випадків.
Кабмін започатковує створення стабілізаційного фонду, який допоможе подолати наслідки пандемії коронавірусу.
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
22 березня 2020, 12:05"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
- 09:59 23 березня У Чернівцях ввели обов’язковий масковий режим і температурний скринінг
- 09:51 23 березня Гривня вперше з початку кризи зміцнилася до долара
- 09:35 23 березня МОЗ: медики "швидкої" не робитимуть експрес-тести на коронавірус
- 09:25 23 березня Коронавірус дістався до Черкащини
- 09:09 23 березня Коронавірус в світі: померло вже майже 15 тисяч осіб
- 08:56 23 березня Ситуація на Донбасі: окупанти три рази порушили режим "тиші"
- 12:05 22 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 20 березня "Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
- 19:10 19 березня Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
- 10:14 21 березня Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
- 13:00 18 березня Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
Всі блоги »
Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
22 березня 2020, 12:00
Що відбувається в Харкові: хроніки українського карантину
21 березня 2020, 12:00
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації