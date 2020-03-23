22:30  22 березня
В Україні зафіксовано 26 нових заражень коронавірусом - МОЗ
08:56  23 березня
Ситуація на Донбасі: окупанти три рази порушили режим "тиші"
09:35  23 березня
МОЗ: медики "швидкої" не робитимуть експрес-тести на коронавірус
UA | RU
UA | RU
23 березня 2020, 09:25 5

Коронавірус дістався до Черкащини

Читайте также
на русском языке
23 березня 2020, 09:25 5
Читайте также на русском языке
У Черкаській області 22 березня зареєстрували першого хворого на коронавірус
Фото: facebook/BodnarRomanCheODA
У Черкаській області 22 березня зареєстрували першого хворого на коронавірус

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.

Як зазначив голова Черкаської ОДА Роман Боднар, пацієнт у задовільному стані.

"Він перебуває під постійним наглядом лікарів, які діють згідно відпрацьованого алгоритму МОЗ. Інфекційний бокс оснащений всім необхідним обладнанням. Родина пацієнта також під наглядом медиків", - розказав він.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, станом на 22 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них три летальні, один пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу виявлено 26 нових випадків.

Кабмін започатковує створення стабілізаційного фонду, який допоможе подолати наслідки пандемії коронавірусу.


коронавірус карантин Черкассы
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
22 березня 2020, 12:05
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Останні Популярні
Геннадій Москаль
Уляна Супрун
Юрій Бутусов
Всі блоги »
Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
22 березня 2020, 12:00
Що відбувається в Харкові: хроніки українського карантину
21 березня 2020, 12:00
Всі публікації »
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »