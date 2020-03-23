Коронавірус дістався до Черкащини

У Черкаській області 22 березня зареєстрували першого хворого на коронавірус

Фото: facebook/BodnarRomanCheODA

У Черкаській області 22 березня зареєстрували першого хворого на коронавірус

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.

Як зазначив голова Черкаської ОДА Роман Боднар, пацієнт у задовільному стані.

"Він перебуває під постійним наглядом лікарів, які діють згідно відпрацьованого алгоритму МОЗ. Інфекційний бокс оснащений всім необхідним обладнанням. Родина пацієнта також під наглядом медиків", - розказав він.

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Нагадаємо, станом на 22 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них три летальні, один пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу виявлено 26 нових випадків.

Кабмін започатковує створення стабілізаційного фонду, який допоможе подолати наслідки пандемії коронавірусу.