Корупція: 51 млн заробили особи, які контролювали закупки трьох держпідприємств

У майже 70 закупівлях договори на постачання отримувала одна компанія

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У майже 70 закупівлях договори на постачання отримувала одна компанія

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в facebook.

Детективами НАБУ викрито двох осіб, причетних до організації злочинної схеми із заволодіння понад 51,17 млн гривень трьох державних вугледобувних підприємств - ДП "Селидіввугілля", ДП "Мирноградвугілля" та ДП "Шахтоуправління Південнодонбаське №1".

У 2016-2018 роках ці особи встановили фактичний контроль за державними закупівлями трьох вищезгаданих державних підприємств – від відстеження потреб держпідприємств у закупівлях, формування умов тендерів, контактів з потенційними постачальниками до визначення очікуваної вартості закупівлі, переможців тендерів та контролю за розрахунками.

Постачання паливно-мастильних матеріалів, запасних частин до гірничо-шахтного обладнання, металовиробів, кабельної продукції для шахт мала здійснювати одна й таж компанія. Вона виконувала роль посередника, перепродуючи з націнкою товар, придбаний в учасників реального сектору, які не мали шансів напряму співпрацювати з держпідприємствами.

Вугледобувні підприємства за три роки закупили товарів за завищеними цінами на загальну суму 174,5 млн гривень, переплативши понад 51,17 млн гривень.

16 березня 2020 року учасникам злочинної схеми повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255 КК України.

Двох підозрюваних утримують під вартою, заставу призначили 3 млн та 1,2 млн гривень.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, причетні до організації корупційної схеми.

Нагадаємо, викрито корупцію на заводі "Електроважмаш" на 13,7 млн гр. Детективи НАБУ викрили п’ятьох осіб на організації корупційної схеми, через яку державне підприємство "Завод "Електроважмаш" втратило 13,7 млн грн.