Черкаський слідчий вимагав $5 тисяч хабара
Про це інформують RegioNews із посиланням на ДБР.
Слідчий Нацполіції в Черкаській області вимагав від підозрюваного хабар у сумі $5 тисяч за те, щоб не притягати його до кримінальної відповідальності за скоєння смертельного ДТП та закрити кримінальне провадження.
Оперативники затримали правоохоронця у той час, коли підозрюваний передав йому $3,3 тисячі. Якщо провину слідчого доведуть, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
Як повідомляли RegioNews раніше, слідчі Державного бюро розслідувань затримали радника начальника управління поліції Дніпра та керівника одного із секторів управління поліції із Запоріжжя.
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